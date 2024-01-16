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Переигровка Кубка Англии. сенсационный вылет Вест Хэма и победа Вулверхэмптона

Новости футбола Сегодня, 17:14
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Переигровка Кубка Англии. сенсационный вылет Вест Хэма и победа Вулверхэмптона Переигровка Кубка Англии. сенсационный вылет Вест Хэма и победа Вулверхэмптона

Состоялись матчи переигровки Кубка Англии во вторник, 16 января. Еще десять команд определяли кто выйдет в следующий раунд.

Бристоль Сити - Вест Хэм - 1:0

Единственный гол, который произошел на третьей минуте, определил судьбу этого матча. Конвей вывел Бристоль вперед и, в итоге, принес сенсационную победу команде из Чемпионшипа. На 51-й минуте Вест Хэм остался в меньшинстве, что тоже очень усложнило задачу "молотобойцев". Бристоль победил и прошел дальше.

Вулверхэмптон - Брентфорд - 3:2

На 13-й минуте гости открыли счет и вышли вперед. Ближе к концу первого тайма хозяева отыгрались. На перерыв команды ушли при счете 1:1. Второй тайм начался с быстрого гола Брентфорда. На 72-й минуте "волки" смогли второй раз отыграться и перевести игру в овертайм. Вулверхэмптон вырвал победу, благодаря голу на 105-й минуте, который забил Кунья. Благодаря этому мячу хозяева пробились в четвертый раунд Кубка Англии

Болтон - Лутон - 1:2

Хозяева открыли счет на 11 минуте матча, но уже через четыре минуты Лутон отыгрался. После перерыва гости отметились быстрым забитым голом, который случился на 57-й минуте. Лутон удержал это преимущество и прошел в следующий раунд.

Бирмингем - Халл - 2:1

Быстро забитый гол гостей не помог им одержать победу. Два мяча Бирмингема после перерыва обеспечили хозяевам выход в четвертый раунд.

Истли - Ньюпорт - 1:3

Сначала Ньюпорт отличились забитым голом на третьей минуте, на 48-й минуте Истли восстановили паритет в счете. Голы на 60-й и 79-й минутах стали решающими. Ньюпорт победил 3:1 и прошел дальше.

Напомним, что уже состоялась жеребьевка четвертого этапа Кубка Англии по футболу.

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