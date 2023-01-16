Переход Депая в "Интер" может сорваться: названа причина

Главный тренер “Барселоны” Хави Эрнандес выступает против перехода голландского нападающего Мемфиса Депая в “Интер” в обмен на аргентинского форварда Хоакина Корреа, сообщает AS.

По сведениям источника, наставник каталонского клуба категорически не хочет одобрять подобный трансфер.

“Мы не ведем переговоров о переходе Депая в ”Интер", - сказал юрист голландца Себастьян Ледюр.

В нынешнем сезоне 28-летний Депай провел за “Барселону” четыре матча во всех турнирах и забил один гол. На счету 28-летнего Корреа три забитых мяча и три голевые передачи в 21 поединке за “Интер”.

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