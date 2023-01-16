"Барселона" назвала "Арсеналу" цену на бразильца Рафинью

“Барселона” определилась с ценой на бразильского полузащитника Рафинью, которым интересуется “Арсенал”, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб хочет получить за футболиста 100 миллионов евро. При этом “Барса” надеется сохранить игрока. Ранее сообщалось, что “канониры” стали рассматривать кандидатуру бразильца после того, как сорвался трансфер украинца Михаила Мудрика, который перешел в “Челси”.

26-летний Рафинья перешел в “Барселону” прошлым летом из “Лидса” за 58 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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