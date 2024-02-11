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Пекин примет чемпионат мира по водным видам спорта в 2029 году

Новости плавания Сегодня, 12:10
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Пекин примет чемпионат мира по водным видам спорта в 2029 году Пекин примет чемпионат мира по водным видам спорта в 2029 году

Столица Китая, Пекин, объявлена хозяином чемпионата мира по водным видам спорта 2029 года, сообщает World Aquatics.

Мероприятие соберет более 2500 спортсменов мирового класса из более чем 200 стран и регионов, которые будут соревноваться в шести водных видах спорта: плавании, прыжках в воду, водном поло, художественном плавании, плавании на открытой воде и хай-дайвинге.

«Китайская Народная Республика глубоко увлечена водными видами спорта. У нас есть богатая история приема в нашу страну лучших спортсменов по водным видам спорта. Поэтому для нас большая честь получить возможность для Пекина провести чемпионат мира по водным видам спорта — в 2029 году», — сказал президент Китайской ассоциации плавания Чжоу Цзихун.

Китай ранее принимал чемпионат мира по водным видам спорта в Шанхае в 2011 году. В 2018 году в Гуанчжоу проходил чемпионат мира по плаванию на короткой воде (до 25 метров).

В 2024 году в Китае пройдут этап Кубка мира по синхронному плаванию в Пекине (5-7 апреля), финал Кубка мира по прыжкам в воду (19-21 апреля), а также Кубок мира по плаванию (18-20 октября).

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