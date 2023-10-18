Оттава - Вашингтон, Детройт - Питтсбург. Превью матчей НХЛ

В ночь с среды на четверг в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоятся всего два матча. Оттава Сенаторз примет на своей арене Вашингтон Кэпиталз, а Питтсбург Пингвинз отправится в гостевой матч против Детройт Ред Уингс.

Оттава - Вашингтон

Хозяева площадки начали новый сезон НХЛ с двух домашних побед над Филадельфией (5:2) и Тампа-Бей (5:2). Также они один раз уступили в гостях Каролине со счетом 3:5. Вашингтон провел два матча в новом сезоне. В первом матче они потерпели разгромное поражение от Питтсбурга (0:4), а затем одержали нелегкую победу в серии булитов над Калгари.

Матч начнется в 1:00 по центрально европейскому времени. Трансляция будет доступна на каналах RDS, SN и MNMT.

Детройт - Питтсбург

Обе команды начали сезон идентично, одержав две победы и потерпев одно поражение в трех матчах. Интересно, что обе команды проиграли свои первые матчи нового сезона, а затем дважды побеждали. Детройт победил Коламбус (4:0) и Тампу-Бей (6:4), а также уступил Каролине (3:4). Питтсбург проиграл Чикаго (2:4), но победил Вашингтон (4:0) и Калгари (5:2).

Матч между этими командами начнется в 1:30 по центрально европейскому времени. Трансляция будет доступна на каналах TVAS, TNT и MAX.