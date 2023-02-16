Отец Месси высказался о возможности возвращения Лионеля в "Барселону"

Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего “Пари Сен-Жермен” Лионеля Месси, выразил мнение, что его сын не вернется “Барселону”.

“Возвращение Лео в ”Барселону" маловероятно. Для этого нет никаких предпосылок. Мы не получали никакого предложения, и у нас не было разговора с Лапортой", - приводит слова отца Месси журналист Гастон Эдул в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что форвард может отказать продлевать с “Пари Сен-Жермен” контракт, который истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

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