Отец Холанда высказался о будущем Эрлинга в "Манчестер Сити"

Альф-Инге Холанд, отец и агент норвежского нападающего “Манчестер Сити” Эрлинга Холанда, выразил мнение, что футболист может сменить клуб через какое-то время.

“Эрлинг может остаться в ”Манчестер Сити" на ближайшие 15 лет. Он счастлив здесь, и мы говорим про великий клуб. Но мне кажется, что он хочет доказать, что способен побеждать в любом топ-чемпионате", - приводит слова Альфа-Инге City Xtra.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” и сборную Норвегии 24 матча во всех турнирах, забил 29 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Не пропустите: американский бизнесмен купил “Борнмут”.