Отбор на ЕВРО 2024: расписание и результаты всех игр

Следите за всеми результатами квалификации УЕФА Евро 2024 на сайте Dailysports. Ниже мы собрали для вас в одном материале календарь оставшихся до конца квалификации игр, а также все результаты.

Время матчей 20:45 по среднеевропейскому времени, если не указано другое время.

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5 ИГРОВОЙ ДЕНЬ

Четверг, 7 сентября 2023

Группа B: Франция - Ирландия 2:0, Нидерланды - Греция 3:0

Франция - Ирландия 2:0, Нидерланды - Греция 3:0 Группа E: Чехия - Албания 1:1, Польша - Фарерские острова 2:0

Чехия - Албания 1:1, Польша - Фарерские острова 2:0 Группа G: Литва - Черногория 2:2, Сербия - Венгрия 1:2

Литва - Черногория 2:2, Сербия - Венгрия 1:2 Группа H: Казахстан - Финляндия 0:1, Дания - Сан-Марино 4:0, Словения - Северная Ирландия 4:2

Пятница, 8 сентября 2023

Группа A: Грузия - Испания 1:7, Кипр - Шотландия 0:3

Грузия - Испания 1:7, Кипр - Шотландия 0:3 Группа D: Хорватия - Латвия 5:0, Турция - Армения 1:1

Хорватия - Латвия 5:0, Турция - Армения 1:1 Группа J: Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1, Люксембург - Исландия 3:1, Словакия - Португалия 0:1

Суббота, 9 сентября 2023

Группа C: Украина - Англия 1:1, Северная Македония - Италия 1:1

Украина - Англия 1:1, Северная Македония - Италия 1:1 Группа F: Азербайджан - Бельгия 0:1, Эстония - Швеция 0:5

Азербайджан - Бельгия 0:1, Эстония - Швеция 0:5 Группа I: Андорра - Беларусь 0:0, Косово - Швейцария 2:2, Румыния - Израиль 1:1

6 ИГРОВОЙ ДЕНЬ

Воскресенье, 10 сентября 2023

Группа B: Греция — Гибралтар, Ирландия — Нидерланды.

Греция — Гибралтар, Ирландия — Нидерланды. Группа E: Фарерские острова — Молдова (18:00), Албания — Польша

Фарерские острова — Молдова (18:00), Албания — Польша Группа G: Черногория — Болгария (18:00), Литва — Сербия

Черногория — Болгария (18:00), Литва — Сербия Группа H: Казахстан — Северная Ирландия 1:0, Финляндия — Дания (18:00), Сан-Марино — Словения.

Понедельник, 11 сентября 2023

Группа D: Армения – Хорватия (18:00), Латвия – Уэльс

Армения – Хорватия (18:00), Латвия – Уэльс Группа J: Исландия — Босния и Герцеговина, Португалия — Люксембург, Словакия — Лихтенштейн.

Вторник, 12 сентября 2023

Группа A: Норвегия — Грузия, Испания — Кипр.

Норвегия — Грузия, Испания — Кипр. Группа C: Италия — Украина, Мальта — Северная Македония.

Италия — Украина, Мальта — Северная Македония. Группа F: Бельгия — Эстония, Швеция — Австрия.

Бельгия — Эстония, Швеция — Австрия. Группа I: Израиль — Беларусь, Румыния — Косово, Швейцария — Андорра.

7 ИГРОВОЙ ДЕНЬ

Четверг, 12 октября 2023

Группа A: Кипр — Норвегия, Испания — Шотландия

Кипр — Норвегия, Испания — Шотландия Группа D: Хорватия — Турция, Латвия — Армения (18:00)

Хорватия — Турция, Латвия — Армения (18:00) Группа E: Албания — Чехия, Фарерские острова — Польша.

Албания — Чехия, Фарерские острова — Польша. Группа I: Андорра — Косово, Беларусь — Румыния, Израиль — Швейцария.

Пятница, 13 октября 2023

Группа B: Нидерланды — Франция, Ирландия — Греция.

Нидерланды — Франция, Ирландия — Греция. Группа F: Австрия — Бельгия, Эстония — Азербайджан (18:00)

Австрия — Бельгия, Эстония — Азербайджан (18:00) Группа J: Исландия — Люксембург, Лихтенштейн — Босния и Герцеговина, Португалия — Словакия.

Суббота, 14 октября 2023

Группа C: Украина – Северная Македония (15:00), Италия – Мальта﻿

Украина – Северная Македония (15:00), Италия – Мальта﻿ Группа G: Болгария — Литва (18:00), Венгрия — Сербия

Болгария — Литва (18:00), Венгрия — Сербия Группа H: Северная Ирландия — Сан-Марино (15:00), Словения — Финляндия (18:00), Дания — Казахстан

8 ИГРОВОЙ ДЕНЬ

Воскресенье, 15 октября 2023

Группа А: Грузия — Кипр (15:00), Норвегия — Испания

Грузия — Кипр (15:00), Норвегия — Испания Группа D: Турция — Латвия, Уэльс — Хорватия

Турция — Латвия, Уэльс — Хорватия Группа E: Чехия — Фарерские острова (18:00), Польша — Молдова

Чехия — Фарерские острова (18:00), Польша — Молдова Группа I: Швейцария — Беларусь (18:00), Косово — Израиль, Румыния — Андорра

Понедельник, 16 октября 2023

Группа B: Гибралтар — Ирландия, Греция — Нидерланды.

Гибралтар — Ирландия, Греция — Нидерланды. Группа F: Азербайджан — Австрия (18:00), Бельгия — Швеция

Азербайджан — Австрия (18:00), Бельгия — Швеция Группа J: Босния и Герцеговина — Португалия, Исландия — Лихтенштейн, Люксембург — Словакия.

Вторник, 17 октября 2023

Группа C: Англия — Италия, Мальта — Украина.

Англия — Италия, Мальта — Украина. Группа G: Литва — Венгрия, Сербия — Черногория.

Литва — Венгрия, Сербия — Черногория. Группа H: Финляндия — Казахстан (18:00), Северная Ирландия — Словения, Сан-Марино — Дания.

9 ИГРОВОЙ ДЕНЬ

Четверг, 16 ноября 2023

Группа А: Грузия — Шотландия (18:00), Кипр — Испания (19:00)

Грузия — Шотландия (18:00), Кипр — Испания (19:00) Группа F: Азербайджан — Швеция (18:00), Эстония — Австрия (18:00)

Азербайджан — Швеция (18:00), Эстония — Австрия (18:00) Группа G: Болгария — Венгрия, Черногория — Литва.

Болгария — Венгрия, Черногория — Литва. Группа J: Лихтенштейн — Португалия, Люксембург — Босния и Герцеговина, Словакия — Исландия.

Пятница, 17 ноября 2023

Группа C: Англия — Мальта, Италия — Северная Македония.

Англия — Мальта, Италия — Северная Македония. Группа E: Молдова — Албания (18:00), Польша — Чехия

Молдова — Албания (18:00), Польша — Чехия Группа H: Казахстан — Сан-Марино (16:00), Финляндия — Северная Ирландия (18:00), Дания — Словения.

Суббота, 18 ноября 2023

Группа B: Франция — Гибралтар, Нидерланды — Ирландия.

Франция — Гибралтар, Нидерланды — Ирландия. Группа D: Армения – Уэльс (15:00), Латвия – Хорватия (18:00)

Армения – Уэльс (15:00), Латвия – Хорватия (18:00) Группа I: Беларусь — Андорра (18:00), Израиль — Румыния, Швейцария — Косово

10 ИГРОВОЙ ДЕНЬ

Воскресенье, 19 ноября 2023

Группа A: Шотландия — Норвегия, Испания — Грузия.

Шотландия — Норвегия, Испания — Грузия. Группа F: Бельгия — Азербайджан (18:00), Швеция — Эстония (18:00)

Бельгия — Азербайджан (18:00), Швеция — Эстония (18:00) Группа G: Венгрия — Черногория (15:00), Сербия — Болгария (15:00)

Венгрия — Черногория (15:00), Сербия — Болгария (15:00) Группа J: Босния и Герцеговина — Словакия, Лихтенштейн — Люксембург, Португалия — Исландия.

Понедельник, 20 ноября 2023

Группа C: Северная Македония — Англия, Украина — Италия.

Северная Македония — Англия, Украина — Италия. Группа E: Албания – Фарерские острова, Чехия – Молдова

Албания – Фарерские острова, Чехия – Молдова Группа H: Северная Ирландия — Дания, Сан-Марино — Финляндия, Словения — Казахстан.

Вторник, 21 ноября 2023

Группа B: Гибралтар — Нидерланды, Греция — Франция.

Гибралтар — Нидерланды, Греция — Франция. Группа D: Хорватия — Армения, Уэльс — Турция

Хорватия — Армения, Уэльс — Турция Группа I: Андорра — Израиль, Косово — Беларусь, Румыния — Швейцария.

Матчи плей-офф

21 марта 2024 г.: полуфиналы плей-офф.

26 марта 2024 г.: финал плей-офф.

Финальный турнир

14 июня 2024 г.: открытие финала ЕВРО-2024.

14 июля 2024 г.: финал ЕВРО-2024.

Результаты

1 ИГРОВОЙ ДЕНЬ

Четверг, 23 марта 2023

Группа C: Италия - Англия 1:2, Северная Македония - Мальта 2:1

Италия - Англия 1:2, Северная Македония - Мальта 2:1 Группа H: Казахстан - Словения 1:2, Дания - Финляндия 3:1, Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2.

Казахстан - Словения 1:2, Дания - Финляндия 3:1, Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2. Группа J: Босния и Герцеговина - Исландия 3:0, Португалия - Лихтенштейн 4:0, Словакия - Люксембург 0:0

Пятница, 24 марта 2023

Группа B: Франция - Нидерланды 4:0, Гибралтар - Греция 0:3

Франция - Нидерланды 4:0, Гибралтар - Греция 0:3 Группа E: Чехия - Польша 3:1, Молдова - Фарерские острова 1:1

Чехия - Польша 3:1, Молдова - Фарерские острова 1:1 Группа F: Австрия - Азербайджан 4:1, Швеция - Бельгия 0:3

Австрия - Азербайджан 4:1, Швеция - Бельгия 0:3 Группа G: Болгария - Черногория 0:1, Сербия - Литва 2:0

Суббота, 25 марта 2023

Группа A: Шотландия - Кипр 3:0, Испания - Норвегия 3:0

Группа D: Армения - Турция 1:2, Хорватия - Уэльс 1:1

Группа I: Беларусь - Швейцария 0:5, Андорра - Румыния 0:2, Израиль - Косово 1:1

2 ИГРОВОЙ ДЕНЬ

Воскресенье, 26 марта 2023

Группа C: Англия - Украина 2:0, Мальта - Италия 0:2

Англия - Украина 2:0, Мальта - Италия 0:2 Группа H: Казахстан - Дания 3:2, Словения 2:0 Сан-Марино, Северная Ирландия 0:1 Финляндия

Казахстан - Дания 3:2, Словения 2:0 Сан-Марино, Северная Ирландия 0:1 Финляндия Группа J: Лихтенштейн - Исландия 0:7, Люксембург - Португалия 0:6, Словакия - Босния и Герцеговина 2:0

Понедельник, 27 марта 2023

Группа B: Нидерланды - Гибралтар 3:0, Ирландия - Франция 0:1

Нидерланды - Гибралтар 3:0, Ирландия - Франция 0:1 Группа E: Молдова - Чехия 0:0, Польша - Албания 1:0

Молдова - Чехия 0:0, Польша - Албания 1:0 Группа F: Австрия - Эстония 2:1, Швеция - Азербайджан 5:0

Австрия - Эстония 2:1, Швеция - Азербайджан 5:0 Группа G: Венгрия - Болгария 3:0, Черногория - Сербия 0:2﻿

Вторник, 28 марта 2023

Группа A: Грузия - Норвегия 1:1, Шотландия - Испания 2:0

Грузия - Норвегия 1:1, Шотландия - Испания 2:0 Группа D: Турция - Хорватия 0:2, Уэльс - Латвия 1:0

Турция - Хорватия 0:2, Уэльс - Латвия 1:0 Группа I: Косово - Андорра 1:1, Румыния - Беларусь 2:1, Швейцария - Израиль 3:0

3 ИГРОВОЙ ДЕНЬ

Пятница, 16 июня 2023

Группа B: Гибралтар - Франция 0:3, Греция - Ирландия 2:1

Гибралтар - Франция 0:3, Греция - Ирландия 2:1 Группа C: Мальта - Англия 0:4, Северная Македония - Украина 2:3

Мальта - Англия 0:4, Северная Македония - Украина 2:3 Группа D: Латвия - Турция 2:3, Уэльс - Армения 2:4

Латвия - Турция 2:3, Уэльс - Армения 2:4 Группа H: Дания - Северная Ирландия 1:0, Финляндия - Словения 2:0, Сан-Марино - Казахстан 0:3.

Дания - Северная Ирландия 1:0, Финляндия - Словения 2:0, Сан-Марино - Казахстан 0:3. Группа I: Андорра - Швейцария 1:2, Беларусь - Израиль 1:2, Косово - Румыния 0:0

Суббота, 17 июня 2023

Группа A: Норвегия - Шотландия 1:2, Кипр - Грузия 1:2

Норвегия - Шотландия 1:2, Кипр - Грузия 1:2 Группа E: Албания - Молдова 2:0, Фарерские острова - Чехия 0:3

Албания - Молдова 2:0, Фарерские острова - Чехия 0:3 Группа F: Азербайджан - Эстония 1:1, Бельгия - Австрия 1:1

Азербайджан - Эстония 1:1, Бельгия - Австрия 1:1 Группа G: Литва - Болгария 1:1, Черногория - Венгрия 0:0

Литва - Болгария 1:1, Черногория - Венгрия 0:0 Группа J: Люксембург - Лихтенштейн 2:0, Исландия - Словакия 1:2, Португалия - Босния и Герцеговина 3:0

4 ИГРОВОЙ ДЕНЬ

Понедельник, 19 июня 2023

Группа B: Франция - Греция 1:0, Ирландия - Гибралтар 3:0

Франция - Греция 1:0, Ирландия - Гибралтар 3:0 Группа C: Украина - Мальта 1:0, Англия - Северная Македония 7:0

Украина - Мальта 1:0, Англия - Северная Македония 7:0 Группа D: Армения - Латвия 2:1, Турция - Уэльс 2:0

Армения - Латвия 2:1, Турция - Уэльс 2:0 Группа H: Финляндия - Сан-Марино 6:0, Северная Ирландия - Казахстан 0:1, Словения - Дания 1:1

Финляндия - Сан-Марино 6:0, Северная Ирландия - Казахстан 0:1, Словения - Дания 1:1 Группа I: Беларусь - Косово 2:1, Израиль - Андорра 2:1, Швейцария - Румыния 2:2.

Вторник, 20 июня 2023