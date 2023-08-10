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Основной вратарь "Реала" может пропустить весь сезон

Новости футбола Сегодня, 12:48
Основной вратарь "Реала" может пропустить весь сезон Фото: инстаграм Тибо Куртуа/Автор неизвестен

Вратарь мадридского “Реала” и сборной Бельгии Тибо Куртуа надолго выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте королевского клуба.

У голкипера диагностирован разрыв крестообразной травмы колена. Травму он получил на тренировке. В ближайшее время бельгиец перенесет операцию в связи с травмой. По данным The Athletic, Куртуа может вернуться на поле не раньше апреля 2024 года. Таким образом, он, скорее всего, пропустит весь предстоящий сезон.

31-летний Куртуа выступает за “Реал” с лета 2018 года. Он перешел в мадридский клуб из “Челси”. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Всего голкипер провел за королевский клуб 230 матчей во всех турнирах и пропустил 219 голов. В 91 матче он не пропускал голов. Куртуа в составе “Реала” два раза становился чемпионом Испании в сезонах-2019/20, 2021/22, выиграл Кубок Испании в сезоне-2022/23, два раза завоевал Суперкубок Испании в сезонах-2019/20 и 2021/22, выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2021/2022, выиграл Клубный чемпионат мира в 2018 году, а также завоевал Суперкубок УЕФА в 2022 году.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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