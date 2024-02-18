Основной вратарь настроен покинуть Рому по окончании сезона

Основной вратарь Ромы Руй Патрисиу, скорее всего, покинет римский клуб по окончании сезона. Соглашение опытного голкипера с Волками истекает летом и стороны до сих пор не договорились о его продлении.

По информации итальянского футбольного журналиста Николо Скиры, сам вратарь склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт и уйти свободным агентом.

36-летний Патрисиу выступает за Рому с 2021 года. Римляне заплатили за португальца Вулверхэмптону порядка 12 миллионов евро. В текущем сезоне на счету кипера 24 матча во всех турнирах, в которых он пропустил 28 мячей.

Ранее сообщалось, что Рома заинтересована в голкипере Наполи Алексе Мерете. Римляне уже контактировали с неаполитанцами касательно возможного трансфера.