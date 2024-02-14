Осака без борьбы вышла в четвертьфинал крупного турнира в Дохе

Японская теннисистка и бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (WTA 747) без борьбы пробилась в четвертьфинал хардового турнира серии WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 3-м раунде Наоми должна была сыграть против украинки Леси Цуренко (WTA 37). Однако Леся отказалась выходить на корт из-за травмы локтя.

После Цуренко прокомментировала свое повреждение:

"К сожалению, сегодня я проснулась с большой болью в локте. Эту проблему я почувствовала уже с первой тренировки в Дохе, так как тут очень специфическое сочетание мячей Dunlop AO и шершавого корта, на котором мячи очень быстро стираются. Некоторые болевые ощущения у меня присутствовали в обоих моих матчах тут, но сегодня воспаление усилилось и боль стала сильнее.

Очень жаль, что не смогу сыграть и надеюсь, что это не повлияет на мой график. Сейчас займусь восстановлением – я знаю, что мне нужно делать, но пока сложно сказать, сколько дней это займет. Буду стараться сыграть в Дубае, и дальше у меня турниры в США", - сказала Цуренко.

В четвертьфинале соревнований в Дохе Осака встретится с Каролиной Плишковой.

На старте соревнований в Катаре Осака выиграла у Каролин Гарсии, а во 2-м - у Петры Мартич.