Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира-2022

После завершения стадии 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре определились все четвертьфиналисты турнира.

Ими стали: Хорватия, Бразилия, Нидерланды, Аргентина, Марокко, Португалия, Англия и Франция.

Расписание матчей ¼ финала

9 декабря

Хорватия - Бразилия

Нидерланды - Аргентина

10 декабря

Марокко - Португалия

Англия - Франция

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