Тиаго Силва установил возрастной рекорд чемпионатов мира

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва вписал свое имя в историю чемпионатов мира.

Вчера опытный футболист появился на поле в матче 1/8 финала с Южной Кореей (4:1) и отметился в этой игре голевой передачей. В первом тайме после его передачи забил Ришарлисон.

Таким образом, Силва стал самым возрастным игроком с голевой передачей на Мундиалях.

До него рекорд принадлежал камерунцу Роже Милле, который отдал голевой пас на ЧМ-1990 в возрасте 38 лет и 42 дня.