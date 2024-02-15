“Они в полной заднице”. Интер Майями столкнулся с проблемами

В последние месяцы Интер Майями тратит большие средства, чтобы привлечь звёздных игроков в свою команду, но, как оказалось, именитые приглашения могут вылезти боком.

По сообщению The Athletic, «цапли» рискуют не соответствовать структуре зарплат MLS и теперь, чтобы вписаться в правила, клубу надо или найти больше денег, или сократить зарплатную ведомость, в том числе, попрощавшись с игроками.

Источники утверждают, что Грегоре, Жан Мота, ДеАндре Йедлин, Роберт Тейлор и Сергей Кривцов доступны к продаже, и что клубу необходимо сделать выездные трансферы, чтобы соответствовать регламенту MLS по составу.

Кроме того, эти источники ожидают, что клуб откажется от Коко Жана либо через трансфер, либо через обмен, либо через расторжение контракта.

Один из высокопоставленных спортивных руководителей другого клуба прокомментировал эту ситуацию так: «Они в полной заднице, поверьте мне».

Напомним, что последним громким трансфером «цапель» было приглашение экс-форварда Барселоны Луиса Суареса.