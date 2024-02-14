Один из лучших игроков АПЛ получил серьезную травму и рискует больше не сыграть в этом сезоне

Форвард Вулверхэмптона Матеус Кунья рискует больше не сыграть в нынешнем сезоне.

Бразилец был вынужден покинуть поле на 20-й минуте субботнего матча против Брентфорда (0:2). Результаты медицинсокго обследования установили, что у нападающий получил травму подколенного сухожилия.

Точные сроки возвращения футболиста в клубе не взялись прогнозировать. Но при худших раскладах, восстановление игрока может растянуться на несколько месяцев.

Кунья стал игроком Вулвз прошлым летом, перейдя из мадридского Атлетико за 50 миллионов евро. Бразилец сразу же стал лидером команды, забив 11 голов и отдал семь результативных передач в 28 встречах во всех турнирах.

Вулверхэмптон занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. 17 февраля команда Гари О’Нила сыграет против Тоттенхэма на выезде.