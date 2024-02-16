Один из лидеров Питтсбург Пингвинз пропустит около четырех недель из-за травмы

Один из лидеров хоккейной команды Пингвинз Джейк Хенцел получил травму и прпоустит несколько недель, сообщает НХЛ.

Как известно, форвард получил травму во время третьего периода матча против Флориды, Питтсбург проиграл со счетом 5:2.

"Очевидно, что Джейк является важной частью команды. Его трудно заменить, но это даст возможность другим выйти на новый уровень. И мы просто должны убедиться, что мы сосредоточены на ребятах, которые есть в нашем составе. Мы верим, что у нас достаточно сил для победы. Это даст много возможностей для других", - заявил тренер Питтсбург Пингвинз Майк Салливан.

Джейк Генцел набрал в нынешнем сезоне 52 очка в 50 матчах. В общем, в Питтсбург Пингвинз американский хоккеист набрал 466 очков (219 шайб, 247 передач) в 503 играх регулярного чемпионата и 58 очков (34 шайбы, 24 передачи) в 58 играх плей-офф Кубка Стэнли.

Джейк Генцел на драфте НХЛ 2013 был выбран в 3-м раунде под общим 77-м номером клубом Питтсбург Пингвинз. 23 мая 2016 года подписал 3-летний контракт новичка с Питтсбургом.