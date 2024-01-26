Очередная потеря. Защитник Челси получил повреждение перед матчем Кубка Англии
Новости футбола Сегодня, 15:38
Очередная потеря. Защитник Челси получил повреждение перед матчем Кубка Англии
Защитник Челси Леви Колвил получил повреждение перед матчем Кубка Англии против Астон Виллы.
Из-за этого, тренерскому штабу "синих" нужно было вносить коррективы в основном составе. Альфи Гилкрист был переведен со скамейки запасных в стартовую одиннадцатку. Также, Аксель Дисаси перешел с позиции правого защитника на позицию центрального защитника, а Бенуа Бадиашиле занял место Колвилла на позиции левого защитника.
Сейчас степень повреждения еще не известна. Кроме Колвилла, еще несколько игроков отсутствовали в течение большей части сезона, включая капитана Риса Джеймса, Ромео Лавию и Кристофера Нкунку.
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