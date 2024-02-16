Обошел Мбаппе. УЕФА назвала лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Уже в пятницу, 16 февраля, УЕФА назвала лучшего игрока прошло недели Лиги Чемпионов.

Как стало известно, им стал полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне. "Горожане" проводили выездной матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против Копенгагена. Команда Гвардиолы победила со счетом 3:1. В этой игре Кевин Де Брюйне отметился забитым голом на десятой минуте, а в компенсированное время оформил ассист на гол Бернарду Силвы.

Бельгийский футболист опередил нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, игрока Реала Диаза и Лацио - Гендузи.

Напомним, что 30 августа 2015 года Кевин вернулся в Англию, заключив шестилетний контракт с Манчестер Сити. Сумма трансфера составила 74 млн евро, что сделало бельгийца самым дорогим приобретением в истории клуба и вторым в истории Премьер-лиги (после Анхеля Ди Марии). 12 сентября Де Брейне дебютировал за "горожан".