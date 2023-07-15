Обамеянгом заинтересовались во Франции

Так как переговоры о новом контракте с Алексисом Санчесом зашли в тупик, «Марсель» начал интересоваться нападающим «Челси» Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Наставник французского клуба Марселино высоко оценивает талант габонского футболиста, пишет RMC.

После укрепления состава с приходом Жоффрея Кондогбиа и защитника Ренана Лоди, «Марсель» сейчас фокусируется на усилении своей атаки.

В тренерском штабе клуба считают, что 34-летний Обамеянг может стать альтернативой Санчесу, который стал свободным агентом после окончания своего контракта с клубом и не захотел продлевать свое соглашение.

Контракт Обамеянга с «Челси» рассчитан до 2024 года. У игрока есть опыт выступлений в Лиге 1, где он представлял «Сент-Этьен» с 2011 по 2013 год.

Однако данная сделка является сложной для «Марселя», так как они еще не получили согласия игрока, который зарабатывает более €180 тыс. в неделю в Англии.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Обамеянг сыграл в 15 матчах, в которых записал на свой счет один гол.