Обамеянг не хочет переходить в клуб МЛС

Габонский нападающий “Челси” Пьер-Эмерик Обамеянг, скорее всего, не перейдет в “Лос-Анджелес”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист не хочет перебираться в Северную Америку, а намерен продолжить карьеру в Европе. Напомним, ранее форвард был разгневан своим исключением из заявки “Челси” на матчи плей-офф Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 33-летний Обамеянг провел 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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