Украинский футболист стал лучшим игроком месяца в "Арсенале"

Украинский защитник лондонского “Арсенала” Александр Зинченко признан лучшим игроком команды по итогам января, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Украинец занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 48 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил нападающего Эдварда Нкетию и полузащитника Мартина Эдегора.

В прошлом месяце Зинченко провел за “канониров” пять матчей.

В нынешнем сезоне 26-летний Зинченко сыграл за “Арсенал” 17 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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