Новичок УПЛ просматривает бывшего игрока дортмундской "Боруссии"

Новичок украинской Премьер-лиги "Полесье" рассматривает 18-летнего центрального защитника Ивана Матвийчука.

Как пишет Sportarena, еще недавно молодой игрок находился в системе немецкой "Боруссии" из Дортмунда.

Матвийчук является воспитанником донецкого "Шахтера", а с весны 2022 года тренировался и играл за юношеские команды "Боруссии Д".

Напомним, что “Полесье” впервые в своей истории будет играть в высшем дивизионе чемпионата Украины.