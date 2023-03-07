Новичок "Челси" назвал причину неудач команды

Португальский нападающий “Челси” Жоау Фелиш, арендованный у мадридского “Атлетико”, поделился мнением о неудачной игре лондонского клуба.

“Вина в неудачах ”Челси" лежит как на тренере, так на игроках. Мы, футболисты, должны так же брать ответственность на себя. Тренер нас поддерживает, а мы - тренера. Уверен, что ситуация улучшится, если мы останемся едины", - приводит слова Фелиша Sky Sports.

“Челси”, набрав в 25 матчах 34 очка, занимает лишь 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В Лиге чемпионов в первом матче 1/8 финала английский клуб проиграл дортмундской “Боруссии” со счетом 0:1.

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