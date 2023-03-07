Летом из "Челси" могут уйти более 10 игроков: названы имена

10 или даже более футболистов могут покинуть “Челси” ближайшим летом.

Как пишет The Telegraph, уже точно команду покинет форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, которого нет даже в заявке на Лигу чемпионов.

Также под вопросом будущее в клубе у Хакима Зиеша, Кристиана Пулишича, Кая Хавертца, Эдуара Менди, Мэйсона Маунта, Матео Ковачича, Рубена Лофтус-Чика, Конора Галлахера, Трево Чалобы, а также Дениса Закарии.

Напомним, что сейчас “синие” идут на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.