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Нкунку может скоро присоединиться к составу Челси

Новости футбола Сегодня, 13:10
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Нкунку может скоро присоединиться к составу Челси Нкунку может скоро присоединиться к составу Челси

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино на пресс-конференции прокомментировал восстановление Кристофера Нкунку.

По информации, нападающий клуба может быть включен в команду уже после международной паузы. Однак, по словам Почеттино, это пока не является точной информацией.

"Это игрок, который может забивать голы, которых нам не хватает. Он может быть очень важным для нас. Возможно, ситуация сейчас могла бы быть иной с его 8-10 голами. Нам не повезло, но мы также не можем жаловаться", - сказал Почеттино.

Нкунку получил травму колена в товарищеском матче в августе и еще не дебютировал за лондонцев в официальных играх. В прошлом сезоне Кристофер перенес разрыв связок и пропустил ЧМ-2022.

В июле 2019 года за 13 миллионов евро Нкунку перешел в немецкий РБ Лейпциг, где сразу получил постоянное место в стартовом составе команды. После окончания сезона 2022-23, Челси объявил о подписании Кристофера Нкунку на шестилетний контракт. Сделка была заключена еще зимой.

25-летний футболист стал первым подписанием клуба с тех пор, как Маурисио Почеттино занял пост главного тренера. Челси заплатил около 60 миллионов евро (51 миллион фунтов стерлингов).

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