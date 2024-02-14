Нидерландского футболиста приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков

В Нидерландах закончился судебный процесс по делу бывшего полузащитника сборной Нидерландов Куинси Промеса, которого обвинили в контрабанде 1300 килограмм кокаина в 2020 году.

Как сообщает Voetball News, Промеса признали виновным и осудили на шесть лет лишения свободы.

Однако на данный момент правоохранительные органы не имеют возможности поймать Промеса. С февраля 2021 года 32-летний полузащитник играет в России за Спартак Москва. Власти России не планируют экстрадировать футболиста.

Это уже не первый случай, когда у Промеса возникли проблемы с законом. В 2022 году, когда он уже играл в России, Промеса осудили на 18 месяца тюремного заключения за нападение с ножом на его двоюродного брата и нанесение телесных повреждений.

За свою карьеру Промес сыграл 50 матчей за сборную Нидерландов, в которых забил 7 голов. На клубном уровне он также выступал за Севилью, Аякс и Твенте.