Нидерланды одерживают волевую победу над Ирландией

Нидерланды отправились на выездной матч против Ирландии в рамках шестого тура отбора на Чемпионат Европы-2024.

Уже на пятой минуте Ирландия открыла счет стараниями Адама Ида. Хотя преимущество хозяев было недолгим. На 19-й минуте Нидерланды сравняли счет. Гакпо уверенно реализовал 11-метровый удар. При равной игре завершился первый тайм.

Во второй половине нидерландцы уже вышли вперед. На 56-й минуте Вегхорст стал автором второго гола. Нидерланды удержали минимальное преимущество и одержали третью победу в четырех матчах. Они находятся на второй строчке с девятью очками.

Квалификация на Чемпионат Европы-2024