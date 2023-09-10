Нидерланды одерживают волевую победу над Ирландией
Новости футбола Сегодня, 16:53
Фото: https://www.instagram.com/oranje/
Нидерланды отправились на выездной матч против Ирландии в рамках шестого тура отбора на Чемпионат Европы-2024.
Уже на пятой минуте Ирландия открыла счет стараниями Адама Ида. Хотя преимущество хозяев было недолгим. На 19-й минуте Нидерланды сравняли счет. Гакпо уверенно реализовал 11-метровый удар. При равной игре завершился первый тайм.
Во второй половине нидерландцы уже вышли вперед. На 56-й минуте Вегхорст стал автором второго гола. Нидерланды удержали минимальное преимущество и одержали третью победу в четырех матчах. Они находятся на второй строчке с девятью очками.
Квалификация на Чемпионат Европы-2024
- Ирландия – Нидерланды – 1:2
- Албания – Польша – 2:0
- Греция – Гибралтар – 5:0
- Литва – Сербия – 1:3
- Сан-Марино - Словения - 0:4
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