Потеря ПСЖ, ничья "Марселя" и "Монако", успех "Лиона": результаты 20-го тура Лиги 1
Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победу “Лиона” над “Аяччо”, ничью “Марселя” с “Монако”, а также упущенную победу ПСЖ в матче с “Реймсом”.
ПСЖ – “Реймс” - 1:1 (0:0)
Голы: Неймар, 51 - 1:0, Балогун, 90+6 - 1:1
“Аяччо” – “Лион” - 0:2 (0:1)
Голы: Лепенан, 20 - 0:1, Ляказетт, 71 - 0:2
“Ницца” – “Лилль” - 1:0 (1:0)
Гол: Лаборд, 34 - 1:0
“Труа” – “Ланс” - 1:1 (0:0)
Голы: Ларуси, 50 - 1:0, Томассон, 88 - 1:1
“Марсель” – “Монако” - 1:1 (0:1)
Голы: Верету, 17 (автогол) - 0:1, Санчес, 47 - 1:1
“Осер” – “Монпелье” - 0:2 (0:0)
Голы: Мавидиди, 62 - 0:1, Мавидиди, 80 - 0:2
“Клермон” – “Нант” - 0:0
“Страсбур” – “Тулуза” - 1:2 (1:1)
Голы: Гамейро, 20 - 1:0, Даллинга, 25 - 1:1, Даллинга, 51 - 1:2
“Брест” – “Анжер” - 4:0 (2:0)
Голы: Ле Дуарон, 14 - 1:0, Мунье, 34 - 2:0, Онора, 59 - 3:0, Ле-Мелу, 84 - 4:0
“Лорьян” – “Ренн” - 2:1 (2:0)
Голы: Тальби, 13 - 1:0, Ле Бри, 31 - 2:0, Те, 72 - 2:1
“Труа” – “Ланс” - 1:1 (0:0)
Голы: Ларуси, 50 - 1:0, Томассон, 88 - 1:1
Положение команд: ПСЖ - 48, "Ланс" - 45, "Марсель" - 43, "Монако" - 38, "Ренн" - 37, "Лорьян" - 35, "Лилль" - 34, "Клермон" - 29, "Лион", "Ницца" - 28, "Тулуза", “Реймс” - 26, "Нант" - 22, "Монпелье" - 20, "Труа" - 19, "Брест" - 18, "Страсбур", "Аяччо" - 15, "Осер" - 13, "Анжер" - 8.
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