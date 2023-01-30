Главная Новости Потеря ПСЖ, ничья "Марселя" и "Монако", успех "Лиона": результаты 20-го тура Лиги 1

Потеря ПСЖ, ничья "Марселя" и "Монако", успех "Лиона": результаты 20-го тура Лиги 1

Новости футбола Сегодня, 05:55

Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победу “Лиона” над “Аяччо”, ничью “Марселя” с “Монако”, а также упущенную победу ПСЖ в матче с “Реймсом”.

ПСЖ – “Реймс” - 1:1 (0:0)
Голы: Неймар, 51 - 1:0, Балогун, 90+6 - 1:1

“Аяччо” – “Лион” - 0:2 (0:1)
Голы: Лепенан, 20 - 0:1, Ляказетт, 71 - 0:2

“Ницца” – “Лилль” - 1:0 (1:0)
Гол: Лаборд, 34 - 1:0

“Труа” – “Ланс” - 1:1 (0:0)
Голы: Ларуси, 50 - 1:0, Томассон, 88 - 1:1

“Марсель” – “Монако” - 1:1 (0:1)
Голы: Верету, 17 (автогол) - 0:1, Санчес, 47 - 1:1

“Осер” – “Монпелье” - 0:2 (0:0)
Голы: Мавидиди, 62 - 0:1, Мавидиди, 80 - 0:2

“Клермон” – “Нант” - 0:0

“Страсбур” – “Тулуза” - 1:2 (1:1)
Голы: Гамейро, 20 - 1:0, Даллинга, 25 - 1:1, Даллинга, 51 - 1:2

“Брест” – “Анжер” - 4:0 (2:0)
Голы: Ле Дуарон, 14 - 1:0, Мунье, 34 - 2:0, Онора, 59 - 3:0, Ле-Мелу, 84 - 4:0

“Лорьян” – “Ренн” - 2:1 (2:0)
Голы: Тальби, 13 - 1:0, Ле Бри, 31 - 2:0, Те, 72 - 2:1

“Труа” – “Ланс” - 1:1 (0:0)
Голы: Ларуси, 50 - 1:0, Томассон, 88 - 1:1

Положение команд: ПСЖ - 48, "Ланс" - 45, "Марсель" - 43, "Монако" - 38, "Ренн" - 37, "Лорьян" - 35, "Лилль" - 34, "Клермон" - 29, "Лион", "Ницца" - 28, "Тулуза", “Реймс” - 26, "Нант" - 22, "Монпелье" - 20, "Труа" - 19, "Брест" - 18, "Страсбур", "Аяччо" - 15, "Осер" - 13, "Анжер" - 8.

Не пропустите: Саудовские клубы мечтают заполучить Месси.

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:55 "Реал" не смог обыграть одного из лидеров Ла Лиги
Фото: твиттер "Реймса"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:42 ПСЖ на 96-й минуте упустил победу в матче Лиги 1
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 10:59 "Ювентус" неожиданно проиграл клубу Берлускони
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 10:30 "Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 09:41 "Милан" потерпел позорное поражение в Серии А
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен Новости футбола 28 янв 2023, 14:25 "Бавария" вновь не сумела выиграть в Бундеслиге
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:54 Форвард “Ромы” перебрался в аренду в “Специю” Новости футбола Сегодня, 06:47 Стало известно, будет ли "Реал" покупать новых футболистов зимой Новости футбола Сегодня, 06:21 "Ювентус" повесил огромный ценник на Влаховича Новости футбола Сегодня, 05:55 Потеря ПСЖ, ничья "Марселя" и "Монако", успех "Лиона": результаты 20-го тура Лиги 1 Новости футбола Сегодня, 05:39 Украинец Малиновский обнялся с россиянином Головиным после матча во Франции (фото) Новости футбола Сегодня, 05:20 "Арсенал" не оставляет попыток приобрести хавбека "Брайтона" Кайседо Новости футбола Сегодня, 05:15 "Атлетико" может купить турецкого защитника из АПЛ Новости футбола Сегодня, 05:06 Стали известны первые слова Дани Алвеса из тюрьмы Новости футбола Сегодня, 04:52 "Челси" готов улучшить предложение по Энцо Фернандесу Новости футбола Сегодня, 04:33 Московский “Локомотив” подписал защитника “Бенфики”
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Удинезе - Верона 30 января 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вильярреал - Райо Вальекано 30 января 2023 года Футбол 31 янв 2023 Прогноз на матч Падерборн - Штутгарт 31 января 2023 года Футбол 31 янв 2023 Прогноз на матч Унион - Вольфсбург 31 января 2023 года