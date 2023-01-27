Саудовские клубы мечтают заполучить Месси

Целая группа клубов из Саудовской Аравии хотят переманить нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает ESPN.

По сведениям источника, саудовские клубы надеются заполучить футболиста в том случае, если он примет решение покинуть ПСЖ. Саудовцы готовы платить аргентинцу зарплату в размере не менее 200 миллионов долларов в год.

Напомним, что контракт Месси с ПСЖ действует до лета 2023 года. Поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.

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