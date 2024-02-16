Невероятные бицепсы. Озил удивил своей формой после завершения карьеры

Легендарный бывший полузащитник Месут Озил на своей странице в Instagram запостил видео со своей тренировки в спортивном зале.

На видео видно, что 35-летний турок с немецким паспортом пребывает в потрясающей форме. Таких бицепсов, как на видео, у Месута никогда даже не было во время игровой карьеры.

В сети пользователи начали сравнивать Озила с Фернандо Торресом, который также после завершения карьеры регулярно занимался в тренажерном зале и стал больше похож на культуриста.

Месут Озил официально завершил карьеру в марте 2023 года. Его последним клубом стал Истанбул Башакшехир. За свою карьеру Озил успел поиграть за Реал Мадрид, Арсенал, Вердер, Шальке и Фенербахче. В составе сборной Германии он отличился 23 голами и 40 ассистами в 92 матчах, а в 2014 году стал чемпионом мира.