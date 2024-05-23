«Несчастливый» защитник Манчестер Сити заинтересовал собой европейский гранд

Ранее сообщалось о том, что защитник Манчестер Сити Джон Стонуз ввиду потери места в основном составе команды Пепа Гвардиолы стал несчастливым и может покинуть клуб. И тут нашелся зарубежный коллектив, который готов осчастливить игрока.

Как сообщает Football Insider, 29-летним защитником заинтересовалась Бавария. Переход связывают с возможным трудоустройством в Мюнхене главного тренера Бернли Винсента Компани, который ещё успел поиграть со Стоунзом и с тех пор стал его большим поклонником.

Интерес со стороны Баварии интригует, учитывая, что клуб уже подписал его товарищей по сборной Англии Гарри Кейна и Эрика Дайера. До окончания срока действия контракта остается два года, поэтому переезд с «Этихада» может стать одним из вариантов для центрального защитника.