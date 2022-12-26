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Неймар, Винисиус, Жезус и еще 17 бразильцев претендуют на премию "Золотая самба"

Новости футбола Сегодня, 12:42
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

20 футболистов номинированы на премию “Золотая самба”-2022, сообщает Sambafoot.

Данная ежегодная премия, начиная с 2008 года, вручается лучшему бразильскому футболисту, который выступает за пределами Бразилии.

В число претендентов вошли: Алиссон, Фабиньо (оба – “Ливерпуль”), Антони, Каземиро (оба – “Манчестер Юнайтед”), Бремер, Данило (оба – “Ювентус”), Бруно Гимараэс ("Ньюкасл"), Эдер Милитао, Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (все – “Реал”), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли (оба – “Арсенал”), Лукас Пакета ("Вест Хэм"), Маркиньос, Неймар (оба – ПСЖ), Филиппе Коутиньо ("Астон Вилла"), Рафинья Диас ("Барселона"), Ришарлисон ("Тоттенхэм") и Тиаго Силва ("Челси").

Неймар является рекордсменов по числу полученных наград “Золотая самба”. Он получал премию пять раз (2014, 2015, 2017, 2020 и 2021). Трижды лауреатом становился Тиаго Силва, по одному разу - Кака, Луис Фабиано, Майкон, Филиппе Коутиньо, Роберто Фирмино и Алиссон.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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