Неймар принял важное решение о своей карьере в сборной Бразилии

Нападающий “Пари Сен-Жермен" Неймар принял решение приостановить карьеру в сборной Бразилии, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, футболист после провала национальной команды на ЧМ-2022 решил сконцентрироваться на выступлениях за французский клуб. На чемпионате мира Бразилия дошла до ¼ финала, где в серии пенальти проиграла Хорватии.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ и сборную Бразилии 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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