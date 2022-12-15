Неймар принял важное решение о своей карьере в сборной Бразилии
Новости футбола Сегодня, 13:42
Нападающий “Пари Сен-Жермен" Неймар принял решение приостановить карьеру в сборной Бразилии, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, футболист после провала национальной команды на ЧМ-2022 решил сконцентрироваться на выступлениях за французский клуб. На чемпионате мира Бразилия дошла до ¼ финала, где в серии пенальти проиграла Хорватии.
В нынешнем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ и сборную Бразилии 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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