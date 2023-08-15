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Неймар перешел в клуб из Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 12:59
Неймар перешел в клуб из Саудовской Аравии Неймар перешел в клуб из Саудовской Аравии

Пресс-служба клуба “Аль-Хилаль” из Саудовской Аравии на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймара.

Сумма трансфера не разглашается, но, по некоторым данным, она составит около 70-80 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на 40 миллионов евро за счет бонусов. Футболист подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2025 года. Зарплата игрока составит примерно 80 миллионов евро в год. При этом, благодаря спонсорским соглашениям и коммерческой деятельности доход бразильца может увеличиться до 160 миллионов евро в год.

31-летний Неймар выступал за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Барселоны”. ПСЖ заплатил за футболиста 222 миллиона евро. Данная сумма до сих пор является рекордной в истории футбола. Всего бразилец провел за французский клуб 173 матча во всех турнирах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Неймар с 2010 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 124 матча, забил 77 голов и отдал 56 результативных передач, а также получил 31 желтую карточку и одну красную карточку.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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