Неймар отреагировал на победу Месси в ЧМ-2022
Новости футбола Сегодня, 14:30
Бразильский нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар поздравил своего одноклубника аргентинца Лионеля Месси с победой на чемпионате мира-2022 в Катаре.
“Поздравляю, брат”, – написал Неймар в своем твиттере.
В финальном матче Аргентина добилась победы над Францией (3:3, по пенальти - 4:2). Бразилия вылетела в четвертьфинале, проиграв Хорватии (1:1, по пенальти - 2:3).
Не пропустите: Месси выиграл 42-й трофей в карьере.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 15:30 Месси получил Кубок мира (фото)
Новости футбола Сегодня, 14:30 Месси признан лучшим футболистом ЧМ-2022
Новости футбола Сегодня, 12:58 Аргентина обыграла Францию и стала чемпионом мира!
Новости футбола Вчера, 14:27 Хорватия завоевала бронзовые медали ЧМ-2022
Новости футбола 16 дек 2022, 09:53 Скончался Синиша Михайлович
Новости футбола 15 дек 2022, 13:55 Сборная Португалии уволила главного тренера
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:15 Скалони отреагировал на победу Аргентины в финале ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 15:55 Озил назвал причину поражения Франции в финале ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 15:42 Месси установил рекорд чемпионатов мира по результативности Новости футбола Сегодня, 15:30 Месси получил Кубок мира (фото) Новости футбола Сегодня, 15:15 Чемпионат мира-2022 установил рекорд по числу голов Новости футбола Сегодня, 14:55 Месси и Мбаппе разделили первое место по системе "гол+пас" на ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 14:42 Назван лучший вратарь чемпионата мира-2022 Новости футбола Сегодня, 14:30 Месси признан лучшим футболистом ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 14:30 Неймар отреагировал на победу Месси в ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 14:15 Назван лучший молодой футболист ЧМ-2022
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить