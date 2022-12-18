Неймар отреагировал на победу Месси в ЧМ-2022

Бразильский нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар поздравил своего одноклубника аргентинца Лионеля Месси с победой на чемпионате мира-2022 в Катаре.

“Поздравляю, брат”, – написал Неймар в своем твиттере.

В финальном матче Аргентина добилась победы над Францией (3:3, по пенальти - 4:2). Бразилия вылетела в четвертьфинале, проиграв Хорватии (1:1, по пенальти - 2:3).

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