Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл 42-й трофей в карьере.

Главным трофеем в карьере форварда стала победа на чемпионате мира-2022. В финале Аргентина обыграла Францию (3:3, по пенальти - 4:2). Ранее в составе национальной команды Месси выиграл Кубок Америки, Олимпийские игры, Финалиссиму и молодежный чемпионат мира.

На клубном уровне 35-летний аргентинец в составе “Барселоны” 10 раз становился чемпионом Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, 8 раз завоевал Суперкубок Испании, 7 раз – Кубок Испании, а также по три раза завоевал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. С ПСЖ он выиграл чемпионат Франции и Суперкубок Франции.

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