Неймар может оказаться в АПЛ

“Ньюкасл” проявляет интерес к нападающему “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймару, сообщает 90min.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Парижане могут согласиться продать игрока, чтобы уменьшить зарплатную ведомость. Форвард также может принять предложение “сорок” из-за сильной критики в его адрес со стороны фанатов французского клуба.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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