Неймар лайкнул пост с хейтом в адрес ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар неожиданно поставил лайк публикации в социальных сетях, в которой критиковалось руководство команды.

В этом сообщение ПСЖ назвали “маленьким клубом, склонным отдавать предпочтение внешнему виду, а не реальным достижениям”.

«"Есть разница между тем, чтобы казаться великим и действительно обладать величием. Этому клубу всегда было плевать на своих болельщиков. У ПСЖ нет истории, но он выставляет себя великим", - говорится в сообщении.

Напомним, что Неймар стал игроком ПСЖ в августе 2017 года.