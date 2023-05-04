Неймар лайкнул пост с хейтом в адрес ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 06:41
Фото: твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ Неймар неожиданно поставил лайк публикации в социальных сетях, в которой критиковалось руководство команды.
В этом сообщение ПСЖ назвали “маленьким клубом, склонным отдавать предпочтение внешнему виду, а не реальным достижениям”.
«"Есть разница между тем, чтобы казаться великим и действительно обладать величием. Этому клубу всегда было плевать на своих болельщиков. У ПСЖ нет истории, но он выставляет себя великим", - говорится в сообщении.
Напомним, что Неймар стал игроком ПСЖ в августе 2017 года.
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