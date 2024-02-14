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Не успел восстановиться после травмы. Надаль снялся с турнира в Дохе

Новости тенниса Вчера, 15:11
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Не успел восстановиться после травмы. Надаль снялся с турнира в Дохе Не успел восстановиться после травмы. Надаль снялся с турнира в Дохе

22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль снялся с турнира ATP250 который пройдет в Дохе, Катар.

Легендарный испанец должен был вернуться на корт после травмы полученной на старте сезона на Открытом чемпионате Австралии, но не успевает восстановиться.

"Мне бы очень хотелось выступить в Дохе, где прекрасная команда, а также замечательные катарские болельщики всегда меня очень поддерживали. К сожалению, я не готов выступать и не смогу приехать в Доху, где мне очень хотелось оказаться, и снова сыграть после той незабываемой победы в 2014 году.

Я сосредоточусь на том, чтобы продолжать работать, чтобы быть готовым к выставочному турниру в Лас-Вегасе и потрясающему турниру в Индиан-Уэллсе", - сообщил Надаль.

Напомним, Надаль пропустил почти год из-за травмы, полученной на Australian Open 2023 в январе. Летом прошлого года он перенес операцию на бедре. Испанец вернулся на корт на парном турнире в Брисбене, где 31 декабря уступил на старте соревнований.

Впоследствии в одиночном разряде того же турнира он дошел до четвертьфинала, но потерпел поражение от Джордана Томпсона. Во время этого матча Рафаэль получил мышечную травму, из-за которой пропустил Открытый чемпионат Австралии по теннису 2024 года.

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