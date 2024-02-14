Не успел восстановиться после травмы. Надаль снялся с турнира в Дохе

22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль снялся с турнира ATP250 который пройдет в Дохе, Катар.

I would have loved to play in Doha, where the tournament team, as well as the amazing Qatar fans have always supported me greatly. Unfortunately I am not ready to compete and I won’t be able to come to Doha where I really wanted to be and play again after that unforgettable win… pic.twitter.com/U4GUvIITcr — Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 14, 2024

Легендарный испанец должен был вернуться на корт после травмы полученной на старте сезона на Открытом чемпионате Австралии, но не успевает восстановиться.

"Мне бы очень хотелось выступить в Дохе, где прекрасная команда, а также замечательные катарские болельщики всегда меня очень поддерживали. К сожалению, я не готов выступать и не смогу приехать в Доху, где мне очень хотелось оказаться, и снова сыграть после той незабываемой победы в 2014 году. Я сосредоточусь на том, чтобы продолжать работать, чтобы быть готовым к выставочному турниру в Лас-Вегасе и потрясающему турниру в Индиан-Уэллсе", - сообщил Надаль.

Напомним, Надаль пропустил почти год из-за травмы, полученной на Australian Open 2023 в январе. Летом прошлого года он перенес операцию на бедре. Испанец вернулся на корт на парном турнире в Брисбене, где 31 декабря уступил на старте соревнований.

Впоследствии в одиночном разряде того же турнира он дошел до четвертьфинала, но потерпел поражение от Джордана Томпсона. Во время этого матча Рафаэль получил мышечную травму, из-за которой пропустил Открытый чемпионат Австралии по теннису 2024 года.