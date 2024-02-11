Не обошлось без плей-офф. Определился чемпион Pheonix Open

С четверга по воскресенье, 8-11 февраля, в Финиксе состоялся очередной турнир PGA Tour - Pheonix Open. Более ста гольфистов соревновались за звание чемпиона.

Турнир получился довольно сложным из-за погодных условий. Первый раунд не был доигран из-за ветра и ливня. Поэтому, каждый новый день гольфисты доигрывали предыдущий раунд и после короткой паузы приступили к следующему. Однако, таки удалось завершить вовремя, без переноса на понедельник.

Финальный раунд два гольфиста завершили с одинаковым результатом -21. В плей-офф пробился канадец Ник Тейлор и американец Чарли Хоффман. Для того, чтобы определить чемпиона понадобились две лунки. Первую оба гольфиста прошли в берде, а уже на второй, Ник Тейлор смог опередить своего оппонента на один удар и стал чемпионом Pheonix Open.