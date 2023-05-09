Названы топ-10 лучших тренеров XXI века по версии Goal

Портал Goal опубликовал рейтинг 10 лучших тренеров мира в XXI веке.

Первое место занял главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола. Вторым стал бывший наставник “Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон. В топ-3 также вошел главный тренер “Реала” Карло Анчелотти.

Топ-10 лучших тренеров мира в XXI веке по версии Goal выглядит так:

Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") Алекс Фергюсон (экс-"Манчестер Юнайтед") Карло Анчелотти ("Реал") Юрген Клопп ("Ливерпуль") Зинедин Зидан (экс-"Реал") Жозе Моуринью ("Рома") Диего Симеоне ("Атлетико") Висенте дель Боске (экс-"Реал", экс-сборная Испании) Луис Энрике ("Барселона", экс-сборная Испании) Антонио Конте (экс-"Ювентус", экс-"Интер", экс-"Челси", экс-сборная Италии, экс-"Тоттенхэм").

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