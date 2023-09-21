Названы номинанты на награду лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов

На официальном сайте УЕФА был опубликован список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Матчи первого тура турнира состоялись на этой неделе во вторник и среду.

В списке номинантов значатся полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, нападающий "Барселоны" Жоау Феликс, полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор и полузащитник "Порту" Вендерсон Галено.

В пресс-службе УЕФА отметили, что эти футболисты проявили себя лучше других в матчах первого тура группового этапа.

Беллингем забил гол на 90+4-й минуте и принес победу "Реалу" в игре против "Униона" из Берлина (1:0). При этом его пасы были точны на 90%. Английский полузащитник пробежал 11,4 километра за матч.

Феликс записал на свой счет два гола результативный пас в игре с "Антверпеном" (5:0).

Эдегор оформил одну голевую передачу и один гол в победном матче над ПСВ (4:0). Норвежский полузащитник пробежал 12,69 километра за игру.

Полузащитник "Порту" Галено, так же как и Феликс, оформил дубль и отметился одним ассистом в игре против "Шахтёра" (3:1).