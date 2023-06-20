Названа дата дебюта Месси за "Интер Майами"

Президент “Интер Майами” Хорхе Мас сообщил, что аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси дебютирует за американский клуб 21 июля в матче против “Крус Асуль”.

“Мы заключили контракт и увеличим количество мест в углах стадиона. Таким образом, вместимость увеличится примерно до 22 тысяч человек. Ожидается, что мы завершим эти работы за четыре недели. У нас на каждом матче будет аншлаг. Спрос на билеты в 10 раз превышает объем, который мы можем предложить в качестве абонементов”, – приводит слова Маса The Guardian.

Напомним, что контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает 30 июня 2023 года. Таким образом, в ближайшее время он перейдет в “Интер Майами” на правах свободного агента.