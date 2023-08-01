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Названа будущая зарплата Усмана Дембеле в ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 15:03
Названа будущая зарплата Усмана Дембеле в ПСЖ Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Нападающий “Барселоны” и сборной Франции Усман Дембеле согласовал условия личного контракта с “Пари Сен-Жермен”, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, зарплата футболиста в клубе из Парижа будет составлять 20 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Форвард подпишет с французским клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года. Сумма трансфера составит около 50 миллионов евро.

26-летний Дембеле выступает за “Барселону” с лета 2017 года. Он перешел в каталонский клуб из дортмундской “Боруссии”. Сумма трансфера составила 135 миллионов евро. Всего француз провел за “Барселону” 185 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 43 результативные передачи. В составе каталонцев он три раза становился чемпионом Испании (2017/18, 2018/19, 2022/23), два раза становился обладателем Кубка Испании (2017/18, 2020/21), два раза становился обладателем Суперкубка Испании (2018, 2022/23). Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. Ранее он также играл за “Ренн”.

Дембеле с 2016 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 37 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи, а также получил три желтые карточки.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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