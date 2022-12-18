Назван лучший вратарь чемпионата мира-2022
Новости футбола Сегодня, 14:42
Лучшим вратарем чемпионата мира-2022 признан голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.
Мартинес принял участие в семи матчах и пропустил восемь голов. Он принял участие в двух сериях послематчевых пенальти и отбил два удара в ¼ финала с Нидерландами (2:2, по пенальти - 4:3) и один - в финале с Францией (3:3, по пенальти - 4:2).
30-летний Мартинес выступает за “Астон Виллу”. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 16 матчей и пропустил 19 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
Не пропустите: Месси выиграл пятый трофей со сборной Аргентины.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 15:30 Месси получил Кубок мира (фото)
Новости футбола Сегодня, 14:30 Месси признан лучшим футболистом ЧМ-2022
Новости футбола Сегодня, 12:58 Аргентина обыграла Францию и стала чемпионом мира!
Новости футбола Вчера, 14:27 Хорватия завоевала бронзовые медали ЧМ-2022
Новости футбола 16 дек 2022, 09:53 Скончался Синиша Михайлович
Новости футбола 15 дек 2022, 13:55 Сборная Португалии уволила главного тренера
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:15 Скалони отреагировал на победу Аргентины в финале ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 15:55 Озил назвал причину поражения Франции в финале ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 15:42 Месси установил рекорд чемпионатов мира по результативности Новости футбола Сегодня, 15:30 Месси получил Кубок мира (фото) Новости футбола Сегодня, 15:15 Чемпионат мира-2022 установил рекорд по числу голов Новости футбола Сегодня, 14:55 Месси и Мбаппе разделили первое место по системе "гол+пас" на ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 14:42 Назван лучший вратарь чемпионата мира-2022 Новости футбола Сегодня, 14:30 Месси признан лучшим футболистом ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 14:30 Неймар отреагировал на победу Месси в ЧМ-2022 Новости футбола Сегодня, 14:15 Назван лучший молодой футболист ЧМ-2022
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить