Назван лучший вратарь чемпионата мира-2022

Лучшим вратарем чемпионата мира-2022 признан голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

Мартинес принял участие в семи матчах и пропустил восемь голов. Он принял участие в двух сериях послематчевых пенальти и отбил два удара в ¼ финала с Нидерландами (2:2, по пенальти - 4:3) и один - в финале с Францией (3:3, по пенальти - 4:2).

30-летний Мартинес выступает за “Астон Виллу”. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 16 матчей и пропустил 19 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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