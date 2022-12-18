Нападающий Лионель Месси выиграл пятый трофей со сборной Аргентины.

Форвард впервые в своей карьере стал чемпионом мира после победы аргентинцев над Францией (3:3, по пенальти 4:2). До этого Месси становился победителем Кубка Америки, Финалиссимы, чемпионом Олимпийских игр и выиграл молодежный чемпионат мира.

35-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. Всего он провел за национальную команду 172 матча, забил 98 голов и отдал 55 результативных передач.

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