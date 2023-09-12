Наставник МЮ намекает на уход одного из звездных футболистов

У вингера сборной Англии Джейдона Санчо нет будущего в английском "Манчестер Юнайтед".

Такую точку зрения выразил известный инсайдер Фабрицио Романо. Во время общения с подписчиками он заявил, что футболист не входит в планы главного тренера команды Эрика тен Хага.

“У тренера есть другие планы для стартового состава, и именно поэтому Санчо не чувствует себя мотивированным. Но стоит понимать, что такого рода ситуации являются обычными в футболе”, - сказал он.

Как известно, Санчо потерял место в составе “Манчестер Юнайтед” в новом сезоне.

В последнем туре английской Премьер-лиги команда из Манчестера на выезде проиграла “Арсеналу” со счетом 1:3. После игры нидерландский наставник заявил, что причиной отсутствия Санчо в заявке на матч была его неудовлетворительная работа на тренировках.

Позже сам Санчо оспорил его слова, сделав резкое заявление в социальных сетях.

Ожидается, что тренер поговорит со своим подопечным 16 сентября перед матчем "Манчестер Юнайтед" с "Брайтоном". Там будет решаться вопрос о его будущем в команде.