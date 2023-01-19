Наставник "Милана" нашел причины поражения в матче за Суперкубок Италии

Главный тренер “Милана” Стефано Пиоли попытался объяснить провал своих подопечных в матче за Суперкубок Италии с “Интером” (0:3).

По словам тренера, его команда допускала слишком много ошибок в первой половине встречи, за что и поплатилась двумя пропущенными мячами.

"Психологически мы явно не в лучшей форме, но мы должны прибавлять. Единственный путь вперед – работать еще лучше, повысить свой уровень. Это болезненное поражение, мы хотели завоевать этот трофей.

Нашей команды нужно обрести гармонию, вернуть радость, которая позволяла нам играть в нашем стиле", - сказал он.