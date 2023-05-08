Насри назвал причину проблем Неймара в ПСЖ

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри поделился мнением о проблемах бразильского нападающего “Пари Сен-Жермен” Неймара.

“В ситуации с Неймаром виноваты жуорналисты. Они противопоставляют его Мбаппе. А теперь мы хотим, чтобы Килиан был счастлив, поэтому нам приходится быть против Неймара, хотя он был лидером команды в начале сезона”, - приводит слова Насри Canal+.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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