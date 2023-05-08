Победы "Фейеноорда" и ПСВ, ничья "Аякса": результаты 31-го тура Эредивизии

Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить победы “Фейеноорда” и ПСВ над “Эксельсиором” и “Спартой”, а также ничью между “Аяксом” и АЗ.

“Эксельсиор” - “Фейеноорд” - 0:2 (0:1)

Голы: Хименес, 9 - 0:1, Хименес, 75 - 0:2

“Спарта” - ПСВ - 0:1 (0:0)

Гол: Эль-Гази, 74 - 0:1

“Аякс” - АЗ - 0:0

"Валвейк" - "Волендам" - 4:1 (2:0)

Голы: Укили, 4 - 1:0, Йозефзон, 35 - 2:0, Сентьенс, 49 - 3:0, Антонуччи, 52 - 3:1, Лобете, 88 - 4:1

НЕК - "Херенвен" - 2:3 (1:1)

Голы: Хайе, 27 - 0:1, Маттссон, 37 - 1:1, Димата, 61 - 2:1, ван Хойндонк, 82 - 2:2, Колассен, 87 - 2:3

"Камбур" - "Утрехт" - 0:3 (0:2)

Голы: ван дер Стрек, 37 - 0:1, Дувикас, 41 - 0:2, Дувикас, 64 (с пенальти) - 0:3

"Эммен" - "Твенте" - 0:3 (0:0)

Голы: Влап, 70 - 0:1, Черны, 75 - 0:2, Влап, 90+2 - 0:3

"Гоу Эхед Иглс" - "Твенте" - 1:1 (1:1)

Голы: Пепи, 6 - 0:1, Виллюмссон, 30 -1:1

"Фортуна" - "Витесс" - 2:0 (0:0)

Голы: Гладон, 51 - 1:0, Эмбало, 76 - 2:0

Положение команд: "Фейеноорд" - 76, ПСВ - 68, "Аякс" - 63, АЗ - 61, "Твенте" - 55, "Спарта" - 53, "Утрехт" - 48, "Валвейк", "Херенвен" - 41, НЕК - 38, "Гоу Эхед Иглс" - 37, "Фортуна" - 35, "Витесс" - 31, "Волендам" - 30, "Эммен", "Эксельсиор" - 28, "Гронинген" - 18, "Камбур" - 16.

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